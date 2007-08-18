Симоненко вимагає від Ющенка референдуму щодо НАТО та російської мови

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має виконати свій конституційний обов’язок і оголосити всенародний референдум з питань вступу України до НАТО і надання російській мові статусу другої державної.

Як повідомляє прес-служба Комуністичної партії України, про це заявив сьогодні на зустрічах з виборцями Сумщини лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що ЦВК ще кілька місяців тому направила В.ЮЩЕНКУ всі необхідні документи і підтвердила підписи майже чотирьох мільйонів українських громадян, які вимагають проведення референдуму з цих питань. „Але Президента не цікавить думка “маленьких українців”, він повністю залежний від волі “білого заокеанського батька””, - сказав лідер комуністів.

“Я б радив тим, хто сьогодні галасує про необхідність нового референдуму, не розтринькувати свої зусилля на примітивний передвиборчий піар, а приєднатися до комуністів і спрямувати всю енергію на те, щоб виконати волю нашого народу і примусити В.ЮЩЕНКА оголосити всеукраїнський референдум про набуття Україною позаблокового статусу, а російською мовою статусу другої державної”, - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

“На жаль, ні Президент, ні “помаранчеві” політичні сили, які разом з ЮЩЕНКОМ знищують Конституцію і закони, руйнують засади парламентаризму і демократії в Україні, розглядають референдум не як механізм, через який здійснюється волевиявлення народу, а як засіб маніпулювання громадською свідомістю, як механізм дестабілізації політичної ситуації і розколу суспільства”, - переконаний він.

Лідер КПУ впевнений, що сьогодні зусилля політиків повинні бути спрямовані на те, щоб нав’язані країні дострокові парламентські вибори відбулися, і їхні результати відповідали сподіванням і прагненням громадян України.

“Саме цим політики відрізняються від політиканів. Ми, як політики, готові до компромісів заради спокою і процвітання країни, а наші опоненти, в першу чергу бютівські та нунсівські політикани спрямовують свої зусилля на розкол і розбрат”, - заявив лідер КПУ.

Як повідомляв УНІАН, Соціал-демократична партія (об’єднана) з листопада 2005 року до лютого 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які збирали на підтримку референдуму про членство України в НАТО та участі в Єдиному економічному просторі понад 4,6 млн. підписів. Підписи було передано до ЦВК. Однак групи не збирали підписи за референдум щодо статусу російської мови.

ЦВК 29 грудня 2006 року визнала дійсними понад 4 млн. 400 тис. підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП. ЦВК, у свою чергу, передала документи про референдум у Секретаріат глави держави.

26 січня 2007 року заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН повідомив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з проханням розтлумачити положення статей 72 і 74 Конституції України щодо предмету проведення референдуму, зокрема референдуму щодо вступу України до НАТО та ЄЕП.

І.ПУКШИН нагадав, що чинний закон про референдуми було прийнято у 1991 році, у той же час Конституцію України було прийнято у 1996 році і вона, за його словами, по-іншому регулює питання референдуму.

Як відомо, КС досі не оприлюднив своє рішення за цим поданням.

Водночас, навесні 2007 року під егідою КПУ у регіонах проходили так звані „народні опитування” з питань вступу України до НАТО, ЄЕП і надання російській мові статусу другої державної.