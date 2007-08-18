Закінчив роботу Патріарший Собор Української греко-католицької церкви

17:55, 18 серпня 2007
Суспільство
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Тема “Молодь у Церкві третього тисячоліття”

У Києві завершила роботу IV сесія Патріаршого Собору Української греко-католицької церкви на тему: “Молодь у Церкві третього тисячоліття”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Патріаршого Собору УГКЦ, сесія проходила в Пущі-Водиці під Києвом з 13 до 17 серпня 2007 року.

На сесію прибуло 180 делегатів із 13 країн світу з усіх єпархій УГКЦ з України, Західної Європи, Австралії та Америки, а також Росії і Казахстану. Наймолодший учасник собору - 16 років - приїхав з Одесько-Кримського екзархату. Найстаршому учаснику, який приїхав з Канади, на час проведення собору виповнилося 75 років.

Урочисте відкриття собору відбулося 13 серпня молебнем до Святого Рівноапостольного Володимира на Володимирській гірці у Києві. В такий спосіб Українська греко-католицька церква не тільки відзначила чергову річниці хрещення України, але й продемонструвала, що вона є “Церквою Київської традиції”, що бере свій початок від 988 року, з часу хрещення Київської Русі.

Кожен день собору був присвячений окремій темі: покликання молоді та сучасна ситуація, молодіжне душпастирство, способи його реалізації та структури молодіжного апостоляту. Виголошено десять доповідей та дванадцять співдоповідей.

Під час собору діяло шість секцій: духовна формація і моральне виховання; соціальні проблеми та соціальне служіння; освіта та академічне душпастирство; молодіжні християнські організації, рухи та спільноти; молодь в парафії, військове та медичне капеланство; міжконфесійний діалог – сучасний виклик молоді. В кожній секції було опрацьовано відповідні пропозиції, які винесли на розгляд делегатів собору.

На завершення IV сесії Патріаршого Собору УГКЦ відбулося підсумкове пленарне засідання, на якому було прийнято соборову резолюцію.

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