Податкового міліціонера взяли на хабарі 80 тисяч
У Дніпропетровську
У Дніпропетровську за одержання 80 тис. грн. хабара затримано оперуповноваженого з особливо важливих справ управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Податківець вимагав хабар від керівника приватного підприємства за нескладання та нереєстрацію матеріалів щодо незаконної діяльності службових осіб цього підприємства.
Оперуповноважений перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 20 січня Індустріальний районний суд Дніпропетровська вирішить питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
За фактом одержання хабара прокуратура Індустріального району порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.