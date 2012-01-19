Податкового міліціонера взяли на хабарі 80 тисяч

У Дніпропетровську за одержання 80 тис. грн. хабара затримано оперуповноваженого з особливо важливих справ управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Податківець вимагав хабар від керівника приватного підприємства за нескладання та нереєстрацію матеріалів щодо незаконної діяльності службових осіб цього підприємства.

Оперуповноважений перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 20 січня Індустріальний районний суд Дніпропетровська вирішить питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

За фактом одержання хабара прокуратура Індустріального району порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.