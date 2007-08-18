Пожежні вперше виїхали на ліквідацію осячого рою

Пожежники Полтави вперше в своїй історії проводили ліквідацію осячого рою на балконі однієї п`ятиповерхівки в центрі міста. Про це УНІАН повідомив інспектор ГУ МНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський.

Оси уподобали балкон, і господарі боялися навіть виходити на нього. Часто оси кусали жителів будинку. Так і цього раз оса нажалила дівчинку, яка живе поверхом нижче. Це переповнило чашу терпіння мешканців будинку і вони подзвонили 01.

Щоб боротися з осами, рятувальники наділи костюми хімзахисту. Тільки-но командир відділення і санврач-рятувальник почали зривати дошки підлоги, їх одразу обліпили сотні ос. Підсумок сутички вирішили два флакони дихлофосу.