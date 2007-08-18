Поблизу 10-тисячного мітингу НУ-НС в Полтаві стоять прихильники Регіонів

У центрі Полтави проходить 10-тисячний мітинг прихильників блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь кандидати у народні депутати від НУ-НС, зокрема, лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО, голова політради блоку В.КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК.

Виступаючи на мітингу, Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що єдиним «професійним» досягненням уряду Віктора ЯНУКОВИЧА були брехня і розкрадання країни.

“Я вважаю, що уряд ЯНУКОВИЧА – це дійсно уряд “професіоналів”. Бо так професійно брехати (країні) може тільки він”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, виступаючи на мітингу, кандидат у народні депутати від НУ-НС, міністр закордонних справ А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “Наша Україна – Народна самооборона” “не бере участі у параді обіцянок і феєрверку брехні”, а навпаки - виконує обіцянки, які давав народу.

Звертаючи до полтавчан, він закликав їх прийти на виборчі дільниці і підтримати “Нашу Україну – Народну самооборону”, бо “ми знову втратимо шанс розбудувати країну”.

Водночас, звертаючи до присутніх на мітингу та коментуючи дії політичних опонентів, голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО сказав: ”Люди, це була справжня кризова коаліція, яка з кожним виходом на трибуни творила кризи”. При цьому він зауважив, що уряд В.ЯНУКОВИЧА “ніколи не піклувався про людей і піклуватися не буде”. Він висловив думку, що треба було розпусти ще парламент IV скликання, який, за словами В.КИРИЛЕНКА, “породив парламент МОРОЗА та уряд ЯНУКОВИЧА”.

На площі у центрі Полтави, де проходить мітинг, на певній відстані присутні прихильники Партії регіонів, які стоять з прапорами своєї політичної сили, а також встановлено близько 10 наметів ПР, однак жодних порушень громадського порядку не зафіксовано.