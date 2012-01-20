У Вінниці козлу з місцевого зоопарку виготовили протез ноги

У Вінниці для дикого козла, що живе у зоопарку, виготовили протез ноги.

Як повідомив УНІАН генеральний директор обласного комунального підприємства «Віноблагроліс» Михайло ВДОВЦОВ, близько 4 місяців тому люди принесли у зоопарк (Вінницький зоопарк входить до складу КП «Віноблагроліс») молодого козла, у якого до коліна браконьєрським капканом була відрізана передня нога.

«Ми його взяли до себе і помітили, що йому тяжко підходити до кормушки на трьох ногах, тому їжу йому підносили. Ми вирішили звернутись за допомогою до Вінницького протезного заводу», - сказав М.ВДОВЦОВ.

Фахівці заводу обстежили тварину і висловили готовність виготовити протез.

«Уже за три тижні після нашого звернення протез був готовий, фахівці заводу попередньо провели дві примірки, і на минулому тижні його встановили», – розповів М.ВДОВЦОВ.

Вінницький зоопарк був заснований у 2005 році.