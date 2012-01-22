У супермаркеті затримали іноземця з фальшивими гривнями

21:26, 22 січня 2012
Суспільство
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Повідомлення з Херсона

В одному з супермаркетів Херсона працівники Державної служби охорони затримали відвідувача з фальшивими гривнями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Департаменту державної служби охорони, виклик надійшов з місцевого супермаркету близько 6-ї години вечора.

Прибувши на місце події, група затримання Державної служби охорони з'ясувала, що невідомий чоловік намагався розрахуватися за покупки фальшивими купюрами номіналом 500 і 200 гривень.

Зокрема, касир помітила, що вказані банкноти не світилися в ультрафіолетовому світлі, на них були відсутні водяні знаки і не співпадали серійні номери основної і зворотної сторони банкнот.

Фальшивомонетником виявився 38-річний громадянин однієї з сусідніх держав.

Іноземця затримано і доставлено в Дніпровський райвідділ міліції Херсона для спілкування зі слідчим і ухвалення відповідного процесуального рішення.

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