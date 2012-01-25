Аграрії готові інвестувати в будівництво вагонів, але за умови

Українські аграрії готові інвестувати в будівництво нових вантажних вагонів за умови надання їм залізницею знижок на вантажні перевезення.

Про це агентству УНІАН повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«УЗА впродовж трьох років неодноразово виходила на Кабмін з пропозицією, щоб учасники ринку могли за свій рахунок побудувати вагони і передати їх «Укрзалізниці» для користування за умови, що ті, хто ці вагони побудував, повинні мати знижку в тарифах, щоб вагон окупався», - сказав він.

За словами В.КЛИМЕНКА, така знижка могла б становити до 40% від тарифу.

При цьому він відзначив, що УЗА неодноразово виходила з такою пропозицією, проте не одержувала відповіді.

«У 2008 році, коли в черговий раз не вистачало вагонів, нам сказали, що підвищують тарифи на 70%, і що для аграріїв придбають 1000 зерновозів. Тарифи підвищили, а вагонів досі немає. Аграрії не можуть одержати відповіді на питання. Ми можемо інвестувати в будівництво вагонів, але ми чекаємо гарантій, що в результаті таких інвестицій підприємство, яке інвестувало, матиме знижки на 40%», - сказав він.

Крім того, В.КЛИМЕНКО відзначив, що аграріям поки що не зрозуміла розпочата в Україні реформа вантажних залізничних перевезень.

«Нам потрібно перевозити багато зерна, але ми не розуміємо, забезпечать нас вагонами чи ні», - сказав він.

Про наслідки реформи системи вантажних залізничних перевезень читайте на сайті «УНІАН-економіка».

Нагадаємо, 16 січня УЗА заявила, що "Укрзалізниця" не виконує заявки з подачі зерновозів, що гальмує темпи експорту зерна.