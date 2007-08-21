В Україні лише п`ять областей є донорами, решта – дотаційні

Реформа місцевого самоврядування повинна розширити права регіональних влад, заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у понеділок в ефірі Чернігівської обласної ТРК „Сівер-Центр”.

„Реформа місцевого самоврядування назріла, її треба проводити”, - зазначив він.

Як пояснив керівник уряду, лише п`ять областей в Україні є донорами, решта – дотаційні. Тому, на думку В.ЯНУКОВИЧА, слід надати більше прав місцевому самоврядуванню і створити мотивацію для розвитку депресивних територій.

„Розширення прав регіонів, створення умов для розвитку самоврядування – підхід, що надає можливість керувати ситуацією на місцях”, - підкреслив прем’єр.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, гнучкий механізм управління територіями з наданням переваг місцевим владам сприятиме зростанню відповідальності регіональної влади перед населенням.

Водночас він закликав підійти до реформи виважено. Прем’єр наголосив, що процес передачі прав регіонам має бути поступовим і контролювати його повинна держава.

„Нам треба, щоб реформа почалася і йшла у напрямку передачі прав регіонам, але варто тримати руку на пульсі цього процесу”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що розглядає реформу місцевого самоврядування як складову конституційної реформи і не окреслює часові рамки її проведення.