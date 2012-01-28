Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає невигідною переробку російської нафти на українських нафтопереробних заводах при нинішньому вивізному миті на нафту з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав 27 січня під час зустрічі з профспілковими організаціями.

«Якби росіяни знизили, приміром, експортне мито, ціна на нафту була б нижчою, значить вигідно було б у нас переробляти нафту - на наших нафтопереробних заводах. А от при такій ціновій політиці нашого партнера, на жаль, невигідно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр зазначив, що на сьогоднішній день при існуючих цінах на нафту невигідно переробляти її на вітчизняних нафтопереробних заводах. «Ось скажіть, якщо росіяни зараз експортне мито на нафту беруть приблизно понад 500 доларів на тонні, та сама нафта коштує десь 620 приблизно плюс податки і транспорт. У що обійдеться цей бензин при переробці його на нашому заводі. Він буде дорожчий, ніж завезений бензин із Білорусі, Литви й т.д. », - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, поставки нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські НПЗ, за оперативними даними, в 2011 році скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9255 млн. тонн.

У 2011 році українські НПЗ переробили 9049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.