Екс-радник Ющенка збирається будувати під Києвом... місто

Харес Юссеф - сирійський бізнесмен, племінник колишнього віце-прем`єра Сірії, екс-радник президента Ющенка, збирається будувати елітний готель у елітному селищі Козин. Про це бізнесмен заявив в інтерв`ю газеті «Дело».

«Зараз ми в процесі оформлення землі. Я купив там (у Козині – ред.) 50 гектарів, але купив на вторинному ринку, підписав угоду інвестицій. Концепція вже є, і ми робитимемо оздоровчий готель з басейнами, саунами, SPA. Поряд із землею — багато приватних вілл», - додав Юссеф.

Проте будівництвом елітному готелю по сусідству з ділянками, що належать не останнім особам держави, плани екс-радника Президента не обмежуються. Серед іншого він замахнувся і на будівництво цілого міста під Києвом.

«Зараз більше за все перспектив у сфері нерухомості. Хоч і тут багато білих плям. Проте прагну реалізувати проект будівництва під Києвом міста-супутника на 200 тисяч мешканців — з готелями, критим спортивним комплексом на 70 тисяч глядачів», - заявив Юссеф.