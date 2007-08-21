Голова Нафтогазу назвав ціну на газ у 2008 році

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявляє, що Україна і Росія ведуть переговори щодо узгодження ціни на природний газ, що поставляється в Україну, на період 2008-2011 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.БАКУЛІН сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Найскладніше питання – це узгодження цін на газ. Ведемо роботу щодо узгодження ціни на 2008-2011 роки включно", – сказав він.

При цьому він висловив упевненість, що домовленість буде досягнуто. "Ціна на газ в 2008 році буде в районі 143 дол. за тисячу кубометрів, але треба завершити переговори", - сказав він.

"Складнощі є, але все йде в плановому режимі, і ми сподіваємося, що ціна буде на такому рівні", – додав Є.БАКУЛІН.

При цьому голова "Нафтогазу" зазначив, що "ціну на 4-5 років ми узгоджуємо для того, щоб підготував Кабінет міністрів програму для впровадження енергозберігаючих технологій, підготувати ТКЕ".

Як повідомляв УНІАН, міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО прогнозує, що ціна на природний газ, що поставляється в 2008 році в країну підвищиться максимум на 10%.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 р. - 95 дол. за 1 тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ в середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) створена в 2004 році. 50% її акцій належать “Газпрому”, 50%, за даними PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролюють підприємці Дмитро ФІРТАШ (45%) і Іван ФУРСІН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 р. стала ексклюзивним постачальником в Україну середньоазіатського газу, поставивши 37 млрд. куб. м і на експорт до Європи - 8,7 млрд. куб. м. Дохід від продажу газу становив 4,3 млрд. дол., чистий прибуток - 755 млн. дол.

У 2006 р. RosUkrEnergo продала Україні 50,1 млрд. куб. м, на експорт - 8,96 млрд. куб. м, виручка трейдера зросла до 7,11 млрд. дол.