Ющенко терміново збирає керівників Херсонщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернувся до Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, Президент дав доручення розвернути літак після того, як побачив, що масштабна лісова пожежа на Херсонщині розвивається.

У літаку В.ЮЩЕНКО доручив зібрати термінову нараду з керівництвом райдержадміністрацій та губернатором Херсонської області.

Президент має намір з’ясувати на місці причини неефективності та некомпетентності дій урядовців із гасіння пожежі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час робочої поїздки у Херсонську область Президент України заявив, що вважає недостатніми дії відповідальних посадових осіб уряду з ліквідації лісової пожежі у Херсонській області.

За його словами, через це станом на середину вівторка згоріло вже 2600 га лісу. Загальна оцінка збитків від пожежі - 6 млн. грн., і держава вже витратила на гасіння майже півмільйона гривень, наголосив Президент.

Як повідомлялося, 20 серпня у Голопристанському та у Цюрупінському районах Кардашинського лісництва Херсонської області сталося займання лісу, яке швидко поширилося внаслідок високої температури та посиленого вітру.