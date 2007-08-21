Шуфрич повернувся на Херсонщину через розширення зони лісової пожежі

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повернувся до Херсонської області у зв`язку з розширенням зони лісової пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, його літак вже приземлився в Херсонському аеропорту, і міністр вертольотом прямує в штаб з гасіння пожежі.

Також, за інформацією обласного управління МНС, літак для гасіння лісових пожеж за день зробив чотири заходи для гасіння пожежі. Зараз літак перебуває в аеропорту Херсона, вирішується питання про його заправлення і про місце забору води. Як зазначили в управлінні, 1 тонна авіапалива коштує 5 тис. грн. Бак у спеціально обладнаному для гасіння лісових пожеж Ан-32 вміщує 5 тонн палива – цього вистачає в середньому на два заходи для гасіння.

Зараз розв`язуються питання щодо подальшого фінансування операції по боротьбі з вогнем.

Швидше за все, на думку фахівців обласного управління МНС, це будуть кошти зі спеціального фонду Кабінету міністрів.