У РНБО побоюються, що ціна на газ пов`язана з передачею ”труби” Росії

В апараті Ради національної безпеки і оборони України побоюються, що оголошена НАК "Нафтогаз України" ціна на газ для України у розмірі 143 дол. за 1 тис. куб. м має прив`язку до можливої передачі української газотранспортної системи (ГТС) в управління РФ. Таку думку РБК-Україна висловив заступник секретаря РНБО Юрій Продан. "Чи не є це (143 дол./1 тис. куб. м газу) ціна питання?", - сказав він. За словами Ю.Продана, пропозиція про видобування Україною в РФ 55 млрд куб. м газу на рік є "досить туманною", і перш ніж робити подібні заяви, необхідно проаналізувати ситуацію - хто в Росії видобуває, куди цей газ експортує, і які це будуть витрати. Ю.Продан підкреслив, що за результатами досліджень МЕА, приріст в Росії може бути забезпечений тільки за рахунок сильного подорожчання видобування газу.

За словами Ю.Продана, також виникає питання, звідки виникла цифра 55 млрд куб. м, оскільки відповідно до енергетичної стратегії України до 2015 р. Україні буде необхідно 30 млрд куб. м зважаючи на скорочення споживання газу. При цьому він підкреслив, що 55 млрд куб. м - ще більші витрати, ніж 30 млрд куб. м.

Ю.Продан також відзначив, що виникає ще одне питання - якщо ведуться міжурядові переговори, то чи передбачається, що будуть прямі постачання газу до України від "Газпрому". За його словами, якщо ведуться міжурядові переговори, то на них обов`язково повинен бути присутнім представник "Газпрому", з яким повинна узгоджуватися ціна на газ і транзит за прямим договором. Ю.Продан нагадав, що сьогодні існуюча схема постачань до України відбувається через RosUkrEnergo, і в переговорах з цією компанією немає рівня міжурядових переговорів. "Якщо вони (переговори) ведуться на міжурядовому рівні, то чи виходить з цього, що Євген Бакулін говорить про те, що сьогодні вирішується питання про відмову від RosUkrEnergo", - сказав Ю.Продан, додавши, що постачання газу до України сьогодні визначені за договором з RosUkrEnergo від 2006 р., і ця угода є договором між господарюючими суб`єктами.

"Це моя позиція виходячи з принципів державної політики в плані забезпечення енергобезпеки держави. Питання обміну частини ГТС на активи видобувних компаній - це питання збереження ГТС в держвласності, що є одним з принципів державної політики в енергетичній сфері", - резюмував Ю.Продан.

РБК-Україна