Нацрада: Україна стала ближчою до цифрового телебачення

від аналогового – з телерадіомовлення

Київ. 1 лютого. УНІАН. Україна завершила перший етап переходу від аналогового до цифрового телебачення.

Про це заявив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Владимир МАНЖОСОВ на прес-конференції «Результати перевірки виконання ліцензійних умов зі створення мережі цифрового ефірного телебачення в Україні компанією «Зеонбуд» 31 січня.

Як повідомляє ТСН, за словами представників Нацради з питань телебачення і радіомовлення, перевірка підтвердила успішне завершення першого етапу – мережа розгорнена на території всієї країни і вже передає цифровий сигнал 22 телекомпаній в тестовому режимі. Сигнал з ефіру приймається якісно і стабільно, що було продемонстроване на встановленому моніторі.

За словами В.МАНЖОСОВА, компанія "Зеонбуд", незважаючи на існуючий в суспільстві скепсис, фактично за 11 місяців виконала всі взяті на себе зобов`язання, побудувавши, до того ж, найбільшу в Європі мережу цифрового ефірного мовлення.

«664 передавачі на 166 передавальних станціях забезпечують цілодобове мовлення 4 національних мультиплексів. Мережа технічно повністю готова до мовлення у форматі як стандартної, так і високої якості. Основна увага приділяється надійності роботи устаткування. Багато систем продубльовано, а також здійснюється постійний моніторинг якості вхідного і вихідного сигналу на всіх передавальних станціях», - повідомив генеральний директор ТОВ «Зеонбуд» Віктор ГАЛИЧ.

Він також додав, що, завдяки взаємодії з Концерном РРТ і Українським державним центром радіочастот, вдалося вирішити і таку важливу проблему, як забезпечення «мирного» співіснування аналогового і цифрового мовлення, враховуючи складність розподілу частот.

Загальний обсяг інвестицій компанії в проект становив 134 млн. доларів США.

«Таким чином, можна говорити про завершення першого важливого етапу переходу України до цифрового телебачення. Втім, остаточне впровадження цифри в українському телеефірі відбудеться тоді, коли кожен наш співвітчизник зможе безперешкодно користуватися цією новітньою і якісною послугою», - зазначив голова Національної ради.

Як відомо, держава зобов`язалася забезпечити можливість для громадян України приймати цифровий сигнал безплатно. Водночас, перехід на нову якість мовлення зажадає від населення певних разових витрат на придбання приймачів-декодерів сигналу або так званих сет-топ-боксів.

Як повідомив голова Держкомітету з телебачення і радіомовлення Олександр КУРДИНОВИЧ, для малозабезпечених домогосподарств передбачена державна допомога. У державному бюджеті України на 2012 рік вже виділено на ці цілі 350 млн. 120 тис. грн. Цих коштів вистачить, щоб забезпечити сет-топ-боксами більш як 800 тисяч сімей. Ще 700 тисяч сімей одержать декодери наступного року.

Крім того, в лютому до України надійде перша партія сет-топ-боксів кількістю до 200 тис. шт. для вільного продажу всім бажаючим. Його вартість становитиме близько 400 грн. О.КУРДИНОВИЧ також висловив упевненість в тому, що держава з метою здешевлення сет-топ-боксів розгляне можливість скасування ввізного мита.