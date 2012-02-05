П’ятеро неповнолітніх скоїли майже два десятки крадіжок

На Кіровоградщині працівники міліції викрили п’ятьох неповнолітніх жителів райцентру Гайворон, віком від 15 до 17 років, у скоєнні майже двох десятків крадіжок восени 2011 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Діяли зловмисники уночі, маючи на озброєнні металевий прут та ножиці. Об’єктами кількох крадіжок стали транспортні засоби місцевих жителів. Злодії викрали три мопеди та здійснили два замахи на незаконне заволодіння автомобілями. Майже кожного разу хлопці міняли один одного, або йшли на «операцію» у різному складі.

Грабували магазини, забираючи гроші та товарно-матеріальні цінності. На рахунку неповнолітніх кілька пограбувань автотранспортних засобів. Серед викраденого - інструменти, електродрель, каністри з мастилом, набір для риболовлі, гроші, CD-диски.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали підозрюваних та вилучили частину викраденого ними майна. Деякі речі хлопці викинули в річку, щоб позбутися речових доказів, один із мопедів розібрали на запчастини та здали на металобрухт, інші – залишили у різних місцях.

Стосовно зловмисників було порушено кримінальні справи за ч.2, 3 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування кримінальних справ звершено, справи передано до суду.