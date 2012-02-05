Україна не отримувала від РФ офіційних претензій до молочної продукції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не отримувало жодного офіційного звернення від російської сторони з приводу неякісної молочної продукції українських виробників, яка реалізується в Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату Володимир ПАВЛЕНКО у п`ятницю на брифінгу.

«Жодного офіційного звернення до Мінекономрозвитку щодо неякісної продукції, яка поставляється до Російської Федерації, не надходило. На жаль, є тільки заяви у засобах масової інформації. Окрім заяв нічого немає», - сказав В.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2012 року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції. Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, яка поставляється до РФ з України останнім часом.

24 січня у Росспоживнагляді заявили, що 14 видів сирів шести українських виробників не відповідають технічному регламенту.

23 січня сайт Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України повідомив, що міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблем з українськими сирами.

«Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати», - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. «Ми дійшли загальної думки, що не бачимо в даному питанні жодних проблем», – відзначила вона.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег з проханням надати офіційну інформацію щодо перевірок сирної продукції, яка імпортується з України.

2 лютого голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що його відомство проведе чергову серію перевірок українських сирів, що поставляються до Росії, на предмет вмісту рослинних жирів. Він підкреслив, що всі зразки українських сирів, які були перевірені в Москві, містили пальмову олію.