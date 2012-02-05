ЗМІ: Спецназ СБУ в Одесі взяв штурмом квартиру чеченських бойовиків

Учора в Одесі співробітники СБУ, взявши штурмом квартиру на вул. Базарній, 86, затримали двох уродженців Чечні, 31-річного Адама Осмаєва і його батька, 51-річного Асланбека Осмаєва. Цю інформацію «Сегодня» підтвердив начальник карного розшуку облУВС Андрій Пінігін. За його словами, зараз затримані перебувають в ІТТ.

Нагадаємо, Осмаєвих оголосили в розшук, підозрюючи їх у причетності до вибуху 4 січня на вул. Тираспольській, 24. Тоді в квартирі, де стався вибух, загинув 26-річний уродженець Чечні Руслан Мадай, а громадянин Казахстану, 28-річний Ілля П., з опіками 2-го ступеня доставлений в міську клінічну лікарню № 10. Зараз він дає свідчення. Третьому, Адаму Осмаєву, вдалося сховатися до пожежі. За даними джерел газети в одеській міліції, бойовики майстрували бомбу для виконання замовлення - вбивства одного з великих одеських вантажоперевізників. Але під час процесу пристрій вибухнув.

Раніше джерело в МВС повідомило виданню, що ФСБ Росії також розшукує Осмаєвих у зв`язку з їх причетністю до бандитських угруповань ваххабітського толку. «Асланбек Осман замішаний в тероризмі. Обидва знаходяться у розшуку в Росії за збройні нальоти, зберігання зброї і підготовку до терактів», - запевнив співрозмовник.

А Андрій Пінігін додає, що в Україні в скоєнні злочинів ні Асланбек Осман, ні його син Адам замішані не були.