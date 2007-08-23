П`ять українських офіцерів підірвалися на міні

На полігоні в селищі Гвардійському Дніпропетровській області стався несанкціонований вибух міни. 5 офіцерів одержали поранення.

Як передає телеканал «НТН», поранені були за допомогою медичної авіації доставлені в столичний військовий госпіталь. 4 десантники постраждали не дуже серйозно, а ось ще один військовослужбовець одержав важкі поранення. Він проведе в лікарні, щонайменше, місяць.

Всі постраждалі - досвідчені військовослужбовці з офіцерського складу, що постійно мали справу із зарядами.

«Мною було порушено кримінальну справу за фактом порушення правил поводження із зброєю і боєприпасами за статтею 114 Кримінального кодексу. В ході огляду місця події було встановлено, що з боку окремих військовослужбовців були допущені порушення правил поводження з боєприпасами, внаслідок чого стався вибух міни і постраждало 5 військовослужбовців. Одному заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, чотирьом – легкі. Стан здоров`я військовослужбовця, який одержав серйозні поранення, зараз задовільне. Життю його загрози немає. Справа порушена за фактом скоєння злочину. Винні особи будуть встановлені в ході досудового слідства і притягатимуться до кримінальної відповідальності. Від 3 до 10 років позбавлення волі», - відзначив військовий прокурор Дніпропетровського гарнізону Герман Бухтіаров.

Обком