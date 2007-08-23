Один з офіцерів, які підірвалися на міні, помер у шпиталі

Помер один з п’яти офіцерів 25-ї окремої парашутно-десантної бригади, які постраждали внаслідок вибуху міни 17 серпня на полігоні у селищі Гвардійське Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це сказав міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, який перебуває сьогодні з робочою поїздкою у Житомирській області.

«На жаль, вчора, приблизно о 17-й годині, ми втратили командира 3-ї самохідної артилерійської батареї капітана Олега Стельмашенка, який в результаті вибуху отримав політравму, не сумісну з життям», - повідомив міністр.

«Сьогодні тіло офіцера буде доставлено літаком за місцем проживання для його поховання. Стан здоров’я решти постраждалих, за словами військових медиків, не викликає занепокоєння. Після святкування Дня незалежності вони будуть виписані додому», - поінформував він.

А.ГРИЦЕНКО висловив співчуття рідним, близьким та співслужбовцям капітана О.Стельмашенка і наголосив, що у причинах вибуху не було людського фактору.

«Вибух стався під час проведення навчань на полігоні у селищі Гвардійське на Дніпропетровщині. Розслідування дасть інформацію про причину, через яку трапилася ця надзвичайна подія. Попередньо можна сказати, що офіцери діяли відповідно до інструкції, але з невідомих причин сталося те, що не повинно було відбутися», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра оборони, відразу було прийнято рішення про доставку постраждалих до Києва до Військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України, який було відкрито нещодавно на базі Головного військового клінічного госпіталю. Тут їм було надано кваліфіковану медичну допомогу кращими фахівцями.

«Офіцери діяли правильно. Як тільки стануть відомі результати розслідування, ми їх оприлюднимо», - пообіцяв міністр.