Погода на святкові дні

Завтра в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 18-23°, на півдній половині 24- 26°; вдень 32-37°, у південній та східній частині до 39°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, опади не очікуються, лише вночі на Закарпатті, а вранці та вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

25-26 серпня - мінлива хмарність. 25 серпня у західних, північних , а вдень і у більшості центральних областей, 26 серпня в Україні, окрім східних областей, Приазов’я та Криму, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура 25 серпня вночі 17-22°, вдень 24-29°, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 33-38°; 26 серпня у західних , північних областях вночі 13-18°, вдень 22-27°, на решті території вночі 15-20°, місцями до 24°, вдень 26-31°, на сході, в Приазов"ї та Криму 30-35°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

27 серпня в Україні, окрім Криму, місцями короткочасні дощі, грози; 28 серпня без опадів. Подальше послаблення спеки: у західних, північних та центральних областях вночі до 11-17°, вдень до 19-25°; на решті території вночі до 16-22°, вдень до 24-29°, 27 серпня місцями 30-33°.

У Києві та області у п’ятницю утримається суха спекотна погода з температурою у Києві вночі 20-22°, вдень близько 35°, по області вночі 18-23°, вдень 32-37°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

25-26 серпня - мінлива хмарність. 25 серпня вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, в окремих пунктах град, під час грози швалисте посилення вітру 15-20 м/с, вдень невеликий дощ; температура вночі 17-22°, вдень 24-29°. 26 серпня вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

27 серпня місцями короткочасний дощ, гроза; 28 серпня без опадів. Подальше послаблення спеки: температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.