Проект Кабміну про внутрішню торгівлю доопрацюють
Хочуть знайти баланс
Урядовий законопроект про внутрішню торгівлю буде розглянутий парламентом після доопрацювання. Про це повідомив Юрій Мірошниченко, народний депутат від фракції Партії регіонів, Представник Президента України у Верховній Раді.
«Урядовий законопроект про внутрішню торгівлю (№ 9443 від 10.11.2011 р.,) буде розглянутий парламентом після доопрацювання» - сказав він.
«Існуюча сьогодні редакція законопроекту про внутрішню торгівлю несе певні загрози для розвитку внутрішнього ринку, містить окремі норми, що можуть розглядатися як дискримінаційні» - вважає парламентарій.
Мірошниченко підкреслив: «Глава держави послідовно виступає за те, щоб нові закони якісно врегульовували суспільні відносини, а не поглиблювали проблемні питання».
«Цей законопроект буде системно доопрацьовано із залученням представників торгових мереж та виробників продукції для пошуку балансу інтересів між ними. Також буде враховано інтереси суспільства в цілому» - підсумував Представник Президента.