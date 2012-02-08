Проект Кабміну про внутрішню торгівлю доопрацюють

Урядовий законопроект про внутрішню торгівлю буде розглянутий парламентом після доопрацювання. Про це повідомив Юрій Мірошниченко, народний депутат від фракції Партії регіонів, Представник Президента України у Верховній Раді.

«Урядовий законопроект про внутрішню торгівлю (№ 9443 від 10.11.2011 р.,) буде розглянутий парламентом після доопрацювання» - сказав він.

«Існуюча сьогодні редакція законопроекту про внутрішню торгівлю несе певні загрози для розвитку внутрішнього ринку, містить окремі норми, що можуть розглядатися як дискримінаційні» - вважає парламентарій.

Мірошниченко підкреслив: «Глава держави послідовно виступає за те, щоб нові закони якісно врегульовували суспільні відносини, а не поглиблювали проблемні питання».

«Цей законопроект буде системно доопрацьовано із залученням представників торгових мереж та виробників продукції для пошуку балансу інтересів між ними. Також буде враховано інтереси суспільства в цілому» - підсумував Представник Президента.

"Обозреватель"