Білорусь може заборонити український сир
05:51, 09 лютого 2012Суспільство
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"Підтримаємо рішення російських служб"
Білорусь може ввести заборону на ввезення українських сирів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила журналістам перший заступник міністра сільського господарства та продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ.
«Скоріш за все, ми підтримаємо рішення російських служб. Питання обговорюватиметься білоруськими ветслужбами», - сказала Н.КОТКОВЕЦЬ.
Як повідомляв УНІАН раніше, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників.
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