Білорусь може заборонити український сир

Білорусь може ввести заборону на ввезення українських сирів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила журналістам перший заступник міністра сільського господарства та продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ.

«Скоріш за все, ми підтримаємо рішення російських служб. Питання обговорюватиметься білоруськими ветслужбами», - сказала Н.КОТКОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія з 7 лютого вводить заборону на ввезення сирів окремих українських виробників.