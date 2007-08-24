Статеве життя літніх американців виявилося незвичайно активним

У роботі, оприлюдненій в New England Journal of Medicine, використовуються дані опитуванння більш як 3000 літніх американців у віці від 57 до 85 років. Учасники давали докладний звіт про своє інтимне життя, загальний стан здоров`я, а також про свій соціальний статус і майнове становище. За даними дослідників, у групі опитаних в віці 57-64 років протягом останнього року сексом займалися 84 відсотки чоловіків і 62 відсотки жінок. Серед найбільш літніх учасників опитування – людей старших 75 років - сексуальну активність зберігали 38,5 відсотків чоловіків і 16,7 відсотків жінок.

Близько двох третин сексуально активних 70-річних американців мали сексуальні контакти з партнером не рідше ніж двічі на місяць. Більше половини з них зберігала цей ритм і після досягнення 80 років.

Як зазначають дослідники, немолоді жінки відрізнялися значно меншою сексуальною активністю порівняно зі своїми ровесниками чоловічої статі. Частково це пояснювалося сімейними обставинами: через різницю в тривалості життя жінки набагато частіше живуть довше за свого чоловіка або постійного партнера.

Серед проблем, що найчастіше зустрічаються у сфері інтимного життя, перше місце у немолодих чоловіків зайняли проблеми з ерекцією. Жінки частіше скаржилися на відсутність сексуального тяжіння та задоволення від сексу, а також на сухість піхви, що призводить до хворобливих відчуттів під час статевого акту. При цьому тільки 38% чоловіків і лише 22% жінок повідомили про те, що хоча б раз розмовляли про секс з лікарем після того, як їм виповнилося 50. До допомоги ліків при проблемах в інтимному житті вдавалися 14% чоловіків і лише близько 1% жінок, що брали участь у дослідженні.

За словами провідного автора публікації, співробітниці університету Чікаго Стейси Тесслер-Ліндау (Stacy Tessler Lindau), зібрані дані однозначно свідчать про те, що кількість чоловіків і жінок, які не втрачають інтересу до сексу навіть у вельми похилому віці, вельми велика. Це означає, що лікуючим лікарям варто приділяти більше уваги і цій стороні життя своїх немолодих пацієнтів, тим більше що різке зниження статевої функції може бути ознакою цілого ряду серйозних захворювань.

Медпортал.ру