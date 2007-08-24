Статеве життя літніх американців виявилося незвичайно активним

07:00, 24 серпня 2007
Суспільство
850

Дослідження вийшло в медичному журналі

У роботі, оприлюдненій в New England Journal of Medicine, використовуються дані опитуванння більш як 3000 літніх американців у віці від 57 до 85 років. Учасники давали докладний звіт про своє інтимне життя, загальний стан здоров`я, а також про свій соціальний статус і майнове становище. За даними дослідників, у групі опитаних в віці 57-64 років протягом останнього року сексом займалися 84 відсотки чоловіків і 62 відсотки жінок. Серед найбільш літніх учасників опитування – людей старших 75 років - сексуальну активність зберігали 38,5 відсотків чоловіків і 16,7 відсотків жінок. 

Близько двох третин сексуально активних 70-річних американців мали сексуальні контакти з партнером не рідше ніж двічі на місяць. Більше половини з них зберігала цей ритм і після досягнення 80 років.

Як зазначають дослідники, немолоді жінки відрізнялися значно меншою сексуальною активністю порівняно зі своїми ровесниками чоловічої статі. Частково це пояснювалося сімейними обставинами: через різницю в тривалості життя жінки набагато частіше живуть довше за свого чоловіка або постійного партнера.

Серед проблем, що найчастіше зустрічаються у сфері інтимного життя, перше місце у немолодих чоловіків зайняли проблеми з ерекцією. Жінки частіше скаржилися на відсутність сексуального тяжіння та задоволення від сексу, а також на сухість піхви, що призводить до хворобливих відчуттів під час статевого акту. При цьому тільки 38% чоловіків і лише 22% жінок повідомили про те, що хоча б раз розмовляли про секс з лікарем після того, як їм виповнилося 50. До допомоги ліків при проблемах в інтимному житті вдавалися 14% чоловіків і лише близько 1% жінок, що брали участь у дослідженні.

За словами провідного автора публікації, співробітниці  університету Чікаго Стейси Тесслер-Ліндау (Stacy Tessler Lindau), зібрані дані однозначно свідчать про те, що кількість чоловіків і жінок, які не втрачають інтересу до сексу навіть у вельми похилому віці, вельми велика. Це означає, що лікуючим лікарям варто приділяти більше уваги і цій стороні життя своїх немолодих пацієнтів, тим більше що різке зниження статевої функції може бути ознакою цілого ряду серйозних захворювань.

Медпортал.ру

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter