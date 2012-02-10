ВР відправила Митний кодекс на допрацювання

Верховна Рада України ухвалила рішення про направлення на доопрацювання в комітет ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Митний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 з 414 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК на засіданні парламенту сьогодні, ряд норм Митного кодексу України потребує узгодження з іншими нормами цього кодексу, а також з нормами інших законодавчих актів України.

Комітет запропонував повернути йому на доопрацювання Митний кодекс України і парламент підтримав цю пропозицію.

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Як повідомляв УНІАН, даний кодекс було ухвалено 3 листопада 2011 року. 21 грудня 2011 року даний закон був повернутий до парламенту України з вето Президента України.

Закон спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України.

Законом передбачено право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі; проведення митного оформлення протягом 4-х годин з моменту подання митної декларації та документів; персональна відповідальність посадової особи митниці за неправомірні затримки митного оформлення; використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на склад тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу.

Крім того, законом передбачені чіткі підстави для відмови у митному оформленні та обов’язки митниці надати вичерпні роз’яснення; право декларанта задекларувати товари до моменту їх прибуття в Україну або до митного органу призначення; звільнення декларанта від відповідальності за ненавмисні помилки; новий порядок митного оформлення та державної реєстрації іноземних інвестицій.

Новелою проекту є визначення правила, за яким шкода, завдана підприємству неправомірними діями посадових осіб митного органу під час проведення перевірки, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету в порядку, установленому законом.

Введено дієву систему управління ризиками при здійсненні митного контролю, яка є основою митного контролю.