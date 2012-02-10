Клюєв: час рятувати "Україну"

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що необхідно швидко розібратися з ситуацією навколо рейдерського захоплення універмагу «Україна» (м. Київ).

Про це він заявив учора на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, повідомила УНІАН прес-служба А.КЛЮЄВА.

За даними комісії, минулого року були порушені права мажоритарного акціонера універмагу, якому належать 92,7515% статутного капіталу (шведська компанія "Квінн Холдінгс Свіден АБ"), оскільки в листопаді 2011 р. групою осіб протиправно було захоплено контроль над діяльністю універмагу. В результаті накладено арешт на все майно компанії "Квінн Холдінгс Свіден АБ" на території України, зокрема й на акції «Універмагу «Україна». Також, за даними комісії, заблоковано виконання рішень чотирьох загальних зборів акціонерів і наглядової ради товариства про зміну директора. Новопризначений керівник не може потрапити до офісних приміщень універмагу. Крім того, колишнє керівництво універмагу не передає печатку і документи товариства.

Це стало можливим в результаті винесення Господарським судом м. Києва семи постанов, якими заборонено вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб підприємців.

Крім того, за даними комісії, на підставі підроблених документів колишнім керівництвом універмагу здійснюється спроба стягнути з підприємства 45 млн. дол.

Учасники засідання ухвалили рішення про необхідність проведення детальної перевірки дій чиновників районної адміністрації, суддів і представників правоохоронних органів із залученням представників центральних органів виконавчої влади і Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством заявив, що вважає за необхідне позбавляти ліцензій охоронні компанії за участь у рейдерських захопленнях підприємств.

«Може, нам необхідно переглянути всі охоронні структури, чим вони займаються. Позбавляти ліцензій ті структури, які займаються шахрайством», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що рейдерство це, по суті, бандитизм, і в окремих випадках він відбувається за допомогою приватних охоронних структур.

У свою чергу представники Міністерства внутрішніх справ повідомили, що у 2011 році ліцензій були позбавлені 300 охоронних компаній з 5 тис. існуючих в Україні.

Перший віце-прем`єр-міністр доручив уряду до 1 квітня підготувати законопроект щодо боротьби і недопущенню рейдерства, наголосивши, що в багатьох випадках «рейдерські атаки» відбуваються через те, що на законодавчому рівні недостатньо виписані механізми з недопущення цих процесів. У результаті, відзначив він, боротися доводиться з наслідком, а не з причиною.

«Ми боремося не з причиною, а боремося з наслідком. Чому у нас стільки років рейдерство таке "популярне"? Тому що, мабуть, у нас є в законодавстві дірки, які дозволяють нашим громадянам займатися цією протиправною діяльністю», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також заявив про необхідність законодавчо визначити поняття «рейдерство» та створити реєстр компаній і суддів, які мали відношення до рейдерських захоплень.

«Реєстр компаній, які займаються рейдерськими атаками, реєстр фізичних осіб, які займаються рейдерськими послугами, реєстр суддів. Це клеймо таке буде», - сказав А.КЛЮЄВ після того, як учасники Міжвідомчої комісії повідомили, що минулого року 49 суддів були причетні до здійснення рейдерських атак на підприємства, а також юридичні компанії активно діють в цьому напрямку.

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