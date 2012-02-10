Чому українські феросплавники були вимушені скоротити виробництво

Українські феросплавні підприємства в 2011 році були вимушені скорочувати виробництво, незважаючи на те, що їх основні споживачі - металургійні підприємства наростили виплавку сталі.

Про це в ході сьогоднішньої прес-конференції в УНІАН «Українська феросплавна галузь: підсумки 2011 року; перспективи на 2012 рік» сказав екс-заступник міністра промислової політики України Сергій ГРИЩЕНКО.

На його думку, це абсолютно неприйнятна ситуація для феросплавної підгалузі. «В 2011 році в Україні було вироблено приблизно 35,4 млн. тонн сталі, що на 5,7% більше, ніж у 2010 році. Здавалося б, що при таких показниках зростання феросплавники України теж повинні були почуватися краще. Але, на жаль, на фоні зростання в металургії в цілому, феросплавна підгалузь продемонструвала 11-процентне зниження виробництва. Цифра ця для підприємств неоднакова: більш-менш зберегли обсяги виробництва Стахановський і Нікопольський феросплавні заводи, тоді як Запорізький знизив майже на 30%. Така плачевна ситуація склалася на "ЗЗФ" у тому числі й внаслідок різкого зростання вартості електроенергії для цього підприємства», - зазначив С.ГРИЩЕНКО.

В результаті, за його словами, зростання виплавки сталі в Україні було забезпечено за рахунок імпортних феросплавів. «Це, безумовно, порадувало зарубіжних конкурентів наших феросплавних підприємств. Можна було б ще зрозуміти, якби йшлося про збільшення імпорту феросплавів так званої малої групи, які ми в Україні не виробляємо. Але чому зріс імпорт силікомарганцю, феромарганцю, тобто по тих сплавах, по яких Україна лідирує на світовому ринку?» - сказав експерт.

У зв`язку з цим, на його думку, держоргани повинні були вже давно задіяти норми СОТ для захисту українського ринку феросплавів. «Але цього так і не відбулося», - констатував він.

С.ГРИЩЕНКО звернув увагу на те, що феросплавні підприємства, в першу чергу Запорізький завод феросплавів, зазнають жорсткого тиску з боку енергетиків. «Будучи дуже енергоємними, будучи покупцями великих обсягів електроенергії, феросплавні заводи мають право розраховувати на певні преференції з боку постачальників електроенергії. Але, на жаль, ми цього не бачимо у відносинах українських феросплавників і енергетиків», - сказав він і додав: «Сьогодні в питанні забезпечення феросплавних підприємств електроенергією значно велику роль відіграють специфічні взаємини між фінансово-промисловими групами».

Як повідомляв УНІАН, «Запорізький завод феросплавів» упродовж багатьох років належав до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для "ЗЗФ" зріс на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із заводом договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого "ЗЗФ" був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-м класом споживання.

В результаті зростання цін на електроенергію ПАТ «Запорізький завод феросплавів» скоротило завантаження потужностей із 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. За 2011 рік "ЗЗФ" був вимушений звільнити 1 400 працівників. У 2011 році "ЗЗФ" знизив обсяги виробництва порівняно з 2010 роком на 29,2%. Середня зарплата на підприємстві скоротилася на 20%.