В аварії маршрутки ”Кривий Ріг - Ялта” один пасажир загинув, усі решта в лікарні

В аварії маршрутного мікроавтобусу в Криму один пасажир загинув, водій та ще 17 пасажирів постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 серпня, близько 5-ї години ранку на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь.

Водій автомобіля "Мersedes Benz 313CDI", рухаючись в напрямку Сімферополя, не вибравши безпечну швидкість та дистанцію, скоїв зіткнення з автомобілем "КамАЗ 55102", з причепом, що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП один пасажир мікроавтобуса загинув, а водій та ще 17 пасажирів цього ж транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, з якими доставлені до Первомайської ЦРЛ.

Мікроавтобус перевозив пасажирів на замовлення по маршруту "Кривий Ріг - Ялта". Кількість місць для сидіння - 18, фактична кількість пасажирів на момент ДТП - 18.