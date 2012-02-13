Клюєв думає, що виходити з «тіні» для бізнесу має бути вигідно

Виходити з «тіні» для бізнесу має бути вигідно.

Таку думку висловив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, він підкреслив, що успіх детінізації економіки залежатиме не стільки від силових методів, скільки від заходів зі зниження регуляторного навантаження на приватний сектор, продовження мінімізації бюрократичних процедур, що належать до підприємницької діяльності.

За його словами, йдеться не лише про мораторій на податкові перевірки малого і середнього бізнесу, який продовжено і в 2012 році, йдеться про поступове зниження загальної кількості податкових перевірок. Запровадження аналітичних методів пошуку суб'єктів тіньової економіки дозволяє знаходити порушників закону без зайвих витрат часу і нервів добросовісних платників податків.

«Запровадження правил і процедур, а також методів діяльності перевіряючих і контролюючих органів, які мають мінімізувати контакти з підприємцями, дозволить не лише спростити життя бізнесу, а й зменшить корупційний тиск. Це стосується усіх напрямів дерегулювання економіки», - заявив А.КЛЮЄВ.

Крім того, за його словами, вже сьогодні спрощуються багато процедур. Наприклад, терміни отримання довідок у податковій службі в середньому скорочені втричі.

Перший віце-прем'єр також нагадав, що Податковий кодекс передбачає не лише поступове зниження основних податків, а й податкові пільги для підприємств, що реалізовують енергоефективні проекти. Він закликав вітчизняних підприємців активніше користуватися цими інструментами.

У прес-службі А.КЛЮЄВА також нагадали, що кількість платежів за податками і зборами в Україні скорочена з 135 до 24.