Ватажки наркомафії вимушені жити у вантажівках і фурах

Лідери багатьох мексиканських наркокартелів останнім часом мусять облаштовувати собі житла в автотранспортних засобах, щоб мати більше можливостей сховатися в разі спроби арешту, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві видання.



Йдеться насамперед про один з найбільших наркокартелів "Лос Сетас" (Los Zetas). За твердженнями військових, саме в трейлерах, вантажівках і фургонах з мінімальними зручностями ночують наркобарони, які. раніше купували величезні ранчо і будували палаци. Тепер почуття самозбереження змушує їх відмовлятися від розкоші.



За підсумками 2011 року наркокартель "Лос Сетас" вийшов в лідери злочинного світу Мексики і зараз контролює організовану злочинність у 16 з 31 штату, а також у столичному федеральному окрузі зі столицею Мехіко.



"Лос Сетас" сформований з колишніх співробітників елітних силових підрозділів, які вирішили перейти на службу наркомафії. Знаючи методи боротьби з бандами і маючи майже всі види озброєння, вони становлять серйозну загрозу не тільки для урядових сил, а й у першу чергу для конкурентів з інших картелів.



Влада Мексики, використовуючи армію і частини військово-морського флоту вже шість років веде війну з наркомафією та організованою злочинністю. Вдалося заарештувати або ліквідувати багатьох ватажків злочинного світу, проте хвилю насильства це поки не зупинило: з 2006 року загинуло вже понад 47,5 тисячі осіб.