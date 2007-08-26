Ющенко вирушив до шахтарів на захід

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Львівської та Волинської областей.

Як повідомляє прес-служба Президента, головна мета робочих поїздок регіонами України, запланованих главою держави упродовж серпня – вересня, – донести соціальні ініціативи Президента безпосередньо до народу.

Планується, що під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з нагоди відзначення Дня шахтаря у містах Нововолинськ (Волинська область) та Червоноград (Львівська область). У Червонограді Президент також поспілкується з шахтарською сімейною династією АКІМОВИХ.

Крім того, заплановане коротке спілкування Президента з представниками ЗМІ.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжує заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.