Ющенко вирушив до шахтарів на захід
Головна мета робочих поїздок - донести соціальні ініціативи Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Львівської та Волинської областей.
Як повідомляє прес-служба Президента, головна мета робочих поїздок регіонами України, запланованих главою держави упродовж серпня – вересня, – донести соціальні ініціативи Президента безпосередньо до народу.
Планується, що під час робочої поїздки В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з нагоди відзначення Дня шахтаря у містах Нововолинськ (Волинська область) та Червоноград (Львівська область). У Червонограді Президент також поспілкується з шахтарською сімейною династією АКІМОВИХ.
Крім того, заплановане коротке спілкування Президента з представниками ЗМІ.
У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжує заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР.