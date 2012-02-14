10 «українських» левів можуть вбити на кордоні РФ-Латвія

Десять левів українського дресирувальника Владислава ГОНЧАРОВА можуть загинути від переохолодження й нестачі їжі на кордоні Росії та Латвії.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на директора Московського цирку на Цвітному бульварі, де леви повинні виступати в новій програмі з 23 лютого Максима НІКУЛІНА, фури з тваринами другу добу не пропускають через російський кордон на КПП "Бурачки" через неправильно оформлені документи.

"Тварин везуть із Монте-Карло, де вони виступали на фестивалі. Документи на них оформлені за формою, прийнятою в Євросоюзі, а у нас своя форма, і через це левів не пускають до Росії. Вони другу добу закриті у фургонах, які стоять на кордоні з Латвією на КПП "Бурачки". Машини хоч і опалюються, але холодні. В них запаси їжі скінчаться через день. Серед левів є й рідкісні білі. Назад тварин і людей, які їх обслуговують, не пустять - вони вже перетнули кордон. У службовців візи закінчилися", - повідомив М.НІКУЛІН.

За його словами, заступник керівника Россільгоспнагляду Євген НЕПОКЛОНОВ, який може вирішити цю проблему, перебуває у відрядженні й буде лише в п`ятницю, до того ж ще тиждень займе вся тяганина з паперами.

"Тут може допомогти лише людський чинник. Адже зрозуміло, що ми правильно переоформимо всі документи, щойно отримаємо дозвіл на в`їзд", - зазначив М.НІКУЛІН.

В.ГОНЧАРОВ зі своїм номером із левами цього року отримав "Срібного клоуна" на найпрестижнішому в світі фестивалі циркового мистецтва в Монте-Карло.