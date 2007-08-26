Ющенко: референдум потрібен, але не зараз

Президент заявляє, що є противником проведення конституційного референдуму одночасно з виборами

Волинь. 26 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається противником проведення конституційного референдуму одночасно з достроковими парламентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Нововолинську.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що є надзвичайно важливим не плутати плинні моменти із фундаментальними.

За словами Президента, говорячи про вибори, які відбудуться через місяць, необхідно пам’ятати, що вони виборювались у дуже запеклій політичній боротьбі. «Де стояв тест на те, чи переможе в Україні верховенство права, закону чи Конституція…», - сказав він, додавши, що дуже важливо цей процес не плутати з іншим.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, вибори є надзвичайно складною політичною акцією, і дуже важливо в ході підготовки до них не втратити пильність. «Я думаю, що дуже важливо конституційні речі, фундаментальні речі не плутати із поточними речами. Тому що вони вимагають спеціального підходу, спеціальної дискусії», - сказав він, нагадавши про свої ініціативи щодо скликання Конституційної асамблеї, а також створення спеціального інституту із політично незаангажованих фахівців, які напрацюють відповідний проект закону (про зміни до Основного Закону).

Водночас глава держави назвав надзвичайно важливим те, що нова Конституція має бути акцептована нацією – затверджена референдумом. За його словами, це потрібно, щоб не повторити помилки, допущені два роки тому, «коли не тільки не запитали у нації, чи вона хоче таку модель управління, а й у самому парламенті не було допущено обговорення жодного положення, жодної нової зміни, які впроваджувались декількома політичними особами і деякими політичними силами».

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що національний референдум є невід’ємною частиною прийняття нової Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня після зустрічі з Президентом лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Президент підтримає ініціативу БЮТ щодо проведення референдуму по Конституції одночасно з позачерговими виборами до Верховної Ради.