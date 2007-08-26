Ющенко критикує стан вугільної промисловості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує нинішній стан вугільної промисловості України.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед жителями міста Нововолинськ (Волинська область) з нагоди Дня міста, а також Дня шахтаря, В.ЮЩЕНКО велику увагу приділив вугільній галузі.

За його словами, незважаючи на щорічне зростання рівня фінансування цієї сфери, в країні не відкриваються нові шахти, а навпаки, з кожним роком їх стає все менше.

Також В.ЮЩЕНКО констатував наявність падіння видобутку вугілля.

Критика Президента стосувалась і відсутності нових технологій. Він зазначив, що в Україні 1 млн. тонн вугілля, на жаль, коштує двох шахтарських життів. Президент назвав це неприпустимим, навівши приклад, що у Європі смертність шахтарів у 200 разів нижча.

Також В.ЮЩЕНКО говорив про те, що вугільна галузь потребує прозорих фінансових схем, які дозволять уникати корупційних дій. «На жаль, дуже часто кошти, які виділяються галузі, йдуть не на ті пріоритетні цілі і використовуються не так ефективно. Я думаю, що це проблема, по якій виноситься, власне кажучи, незадовільна оцінка тим системам управління і міністерству (вугільної промисловосіт), які забезпечують організаційну діяльність цієї галузі в цілому», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

У ході свого виступу Президент наголосив на необхідності розвивати вугільну галузь, оскільки вона є однією з основ енергетичної незалежності держави.

Також велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив соціальній політиці, у тому числі і стосовно працівників вугільної галузі. Він висловився за підвищення зарплат і пенсій для шахтарів. Зокрема, на його переконання, необхідно збільшити тарифи та оклади для шахтарів, як мінімум, на 500 грн.