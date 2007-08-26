Ющенко про вугілля, піар, націю і соціальну політику (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що державне фінансування вугільної галузі щороку зростатиме на 30-35%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з жителями міста Червонограда Львівської області, що була присвячена Дню шахтаря.

Також у своєму виступі В.ЮЩЕНКО пояснив, що змусило його розпустити парламент. За його словами, “перше, що українська нація має провести через призму виборів, – це ліквідувати депутатську недоторканність”. “Мова йде не про піар, а про справедливість. Ми все повинні почати з голови, бо закон рівний для всіх”, - наголосив Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО також закликав мешканців Червонограда підтримати його соціальні ініціативи.

Президент наголошує, що соціальна політика в Україні має бути радикально переглянута – і саме ця тема залишається для нього однією з пріоритетних. «З 2008 року ми розпочнемо реалізацію цілого блоку соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку наших громадян: починаючи від маленької дитини, завершуючи сивочолою людиною», – пообіцяв Президент.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що рівень економічного розвитку нашої держави дає змогу мати в Україні значно вищі соціальні стандарти, аніж сьогодні. Зокрема, Президент впевнений, що зміни в соціальній політиці повинні насамперед бути спрямовані на підтримку багатодітних родин, військовослужбовців, пенсіонерів. Окремо слід звернути увагу «на долю освітян, медиків», насамперед у сільській місцевості. За словами глави держави, рівень їхньої заробітної платні має бути збільшений на 20% вже з наступного року.

Президент висловив впевненість, що запропонований ним пакет соціальних ініціатив стане «тим планом дій, за яким буде жити український політикум, починаючи вже з четвертого кварталу 2007 року». Він також закликав політичні сили, незалежно від кольорів, об’єднатися навколо цих пріоритетних для держави ідей.

В.ЮЩЕНКО у своєму виступі також привітав присутніх із Днем шахтаря. За його словами, це свято, яке стосується не лише 300 тисяч родин шахтарів, а й усієї України. Адже, наголосив глава держави, вугільна галузь відіграє надзвичайно важливу роль в енергетичній незалежності України. «Я переконаний, що ми піднімемо вугільну галузь», – наголосив Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО, звертаючись до мешканців Червонограда, підкреслив, що дуже високо цінує роль Галичини, яку вона відіграє у становленні Української держави, у формуванні її сьогоднішнього політичного образу. Він також привітав галичан із Днем Незалежності та Днем Державного прапора.

У свою чергу міський голова Червонограда Ігор ЧУДІЙОВИЧ підкреслив, що шахтарі, громада міста підтримують діяльність глави держави. Також вітальні слова Президенту від імені гірників висловив генеральний директор ДП «Львіввугілля» Володимир ГАРБУЗЮК.

Президент вручив орден “За заслуги” третього ступеня директору шахти “Відродження” ДП “Львіввугілля” Павлу ОВЧІННІКОВУ, а також медаль “За працю і звитягу” помічнику командира взводу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Богдану КОЗАКУ.

Після зустрічі з жителями міста В.ЮЩЕНКО відбув на зустріч з родинною династією гірників АКИМОВИХ.