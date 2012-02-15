Епідемія самогубств у Сєвєродонецьку: жінка викинулася з 6 поверху

У Сєвєродонецьку Луганської області жінка викинулася з шостого поверху.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, трагедія сталася вчора, 14 лютого. У повідомленні наголошується, що жінка була в стані алкогольного сп`яніння. У результаті падіння вона отримала катотравму, не сумісну з життям.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого з шостого поверху випала 30-річна жінка, яка від одержаних травм померла в лікарні.

3 лютого в Сєвєродонецьку з висоти сьомого поверху випав чоловік, який одержав катотравму, не сумісну з життям.

Цього року в Сєвєродонецьку вже були подібні випадки: 10 січня 22-річний хлопець викинувся з 9-го поверху, 29 січня з висоти четвертого поверху випав чоловік похилого віку. Обидва чоловіки загинули.

У листопаді минулого року у місті було зареєстровано п`ять фактів суїциду.