Вибух у львівському вагонному депо: постраждало двоє людей

Під час виконання газозварювальних робіт

Вчора вдень у Львові в ремонтному цеху пасажирського вагонного депо «Львів» стався вибух газоповітряної суміші. Постраждало двоє працівників депо. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, вибух стався під час виконання газозварювальних робіт. В результаті вибуху отримали опіки тіла I-II ступеня газозварювальник 1990 р.н. і слюсар 1989 р.н. Постраждалих госпіталізовано.

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