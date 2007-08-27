Ющенко вимагає від Януковича заткнути бюджетні дірки за рахунок податків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає в проекті державного бюджету наступного року мінімізувати дефіцит бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на відкритті восьмої наради керівників дипломатичних установ України.

За словами Президента, за останні два роки зріс дефіцит бюджету. Він також зазначив, що ринок запозичень за два роки становить 10 млрд. грн.

«Цей показник, який, я б сказав, формує серйозну проблематику для майбутніх календарних платежів, і тому при формуванні бюджету наступного року я категорично вимагаю істотного перегляду, мінімізації дефіциту національного бюджету, заміну коштів, позичених на внутрішньому і зовнішньому ринках ресурсами, які ми можемо добути за рахунок раціональної фіскальної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.