Ющенко створив у Києві національний природний парк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом та «з метою збереження, відтворення та раціонального використання особливо цінних природних комплексів та об`єктів Київського Полісся, а також для поліпшення екологічного стану міста Києва» створив на території міста Києва національний природний парк «Голосіївський».

Про це йдеться в розміщеному на Офіційному сайті глави держави указі № 794/2007.

Як зазначається в документі, парк підпорядковуватиметься Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

Згідно з указом, площу земель національного природного парку «Голосіївський» установлено в розмірі 4521,29 гектара, в тому числі 1890,2 гектара земель, що вилучаються в установленому порядку у Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» та надаються національному природному парку «Голосіївський» в постійне користування, і 2631,09 гектара земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів згідно з додатком.

Даним указом Кабінету міністрів України доручено забезпечити:

підготовку в шестимісячний строк матеріалів та вирішення відповідно до законодавства питання щодо вилучення 1890,2 гектара земель і надання їх у постійне користування національному природному парку «Голосіївський»;

затвердження у двомісячний строк у встановленому порядку Положення про національний природний парк «Голосіївський»;

розроблення у 2008-2009 роках та затвердження в установленому порядку Проекту організації території національного природного парку «Голосіївський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів;

вирішення питання про утворення адміністрації національного природного парку «Голосіївський» та забезпечення її функціонування.

Доручено також передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2008 та наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Голосіївський».