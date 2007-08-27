Виникла реальна загроза закриття автобусного маршруту Київ–Чорнобиль

Громадське об‘єднання "Чорнобильська громада" заявляє, що виникла реальна загроза закриття автобусного маршруту від столиці до Чорнобиля.

Як повідомила редактор місцевої газети "Прип‘ять і земля древлянська" Ніна МЕЛЬНИК, “раніше до 30-кілометрової зони відчуження можна було потрапити тільки за спеціальним дозволом, а дістатися до місця роботи і звідти додому - тільки відомчим транспортом, що, звісно ж, викликало певні незручності для інших категорій населення, оскільки в Чорнобилі щодня працює понад тисячу вахтовиків, котрі обслуговують підприємства та установи Адміністрації зони відчуження”.

За її словами, “понад 20 років нікому з владних чиновників не було діла до транспортних інтересів та проблем "чорнобильців", і лише громадське об‘єднання "Чорнобильська громада" виступило з ініціативою відкриття маршруту “Київ - Чорнобиль”. “Після трьохмісячної канцелярської тяганини в Адміністрації зони відчуження видали спецдозвіл на пасажирські перевезення підприємцю Василю ГИРЕНКУ, врегулювавши маршрут трьох мікроавтобусів до Чорнобиля через населені пункти Катюжанка, Димер, Іванків та контрольно-пропускний пункт "Дитятки", - повідомила Н.МЕЛЬНИК.

Однак сьогодні, наголосила вона, виникла реальна загроза закриття маршруту від столиці до Чорнобиля. Представник громадської організації пояснила, що для здійснення пасажирських перевезення на міжміському внутрішньо-обласному маршруті загального користування “Чорнобиль – Київ АС «Полісся» необхідно лише пролонгувати термін дії спеціального дозволу на право продовження діяльності у зоні відчуження учасника об‘єднання «Чорнобильська громада» ПП ГИРЕНКА В.М. “Заяву на отримання спеціального дозволу, адресовану на ім‘я начальника державного департаменту Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов‘язкового) відселення пана ВУСА, підписали всі посадові особи названої установи, зазначені в переліку додатка до документа «Порядок розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спецдозволу на продовження окремих видів діяльності на території зони відчуження». Не підписав лише пан ВУС, нічим не мотивуючи свою відмову”, - наголосили у ГО “Чорнобильська громада” і закликали громадськість не допустити закриття зазначеного маршруту.