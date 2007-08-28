У Києві при отриманні хабара у $605 тисяч затримали голову громадської організації

Сьогодні вдень у Дніпровському районі Києва під час отримання хабара у сумі 605 тис. доларів було затримано голову громадської організації, яка опікувалася інтересами вкладників одного з банків, що ліквідовується.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За інформацією прес-служби, вказана сума є першим траншем з 1 млн. 210 тис. доларів, який вимагав від бізнесменів затриманий за неперешкоджання продажу об’єктів нерухомості, які розташовані у регіонах України і належать банку, що ліквідується.

Як зазначили у прес-службі УБОЗ, прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу за фактом отримання хабара (ст. 368 Кримінального кодексу України).

У прес-службі також зауважили, що на даний момент це найбільший хабар у столиці, викритий правоохоронцями поточного року.