Київський університет очолив рейтинг ефективності наукових робіт

Київський національний університет ім. Т.Шевченка очолив рейтинг міжгалузевої науково-дослідної ефективності вищих навчальних закладів, який проводився в рамках спільного проекту Міжнародної академії наук і вищої освіти Великої Британії (МАНВО) і Всеукраїнського академічного союзу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила менеджер регіонального формату проекту МАНВО на пострадянському просторі Ірина ЛЕВИЦЬКА.

"Рейтинг за кількістю представлених наукових робіт очолив Бакинський університет, проте рейтинг за якістю цих робіт очолив Київський національний університет ім. Шевченка", - сказала І.ЛЕВИЦЬКА.

За її словами, друге місце в рейтингу міжгалузевої науково-дослідної ефективності вищих навчальних закладів зайняв Бакинський національний університет, а третє - ще один український виш - Донецький національний університет економіки та торгівлі.

І.ЛЕВИЦЬКА зазначила, що в проекті брали участь вищі навчальні заклади всіх країн СНД, а також Латвії, Литви, Польщі та Нігерії.

"Національний рейтинг вишів очолюють Київський національний університет, Донецький національний університет економіки та торгівлі й Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)", - уточнила експерт.

У свою чергу президент Всеукраїнського академічного союзу Борис ЖИТНИГОР зазначив, що проект мав за мету вивчити наукову активність вчених пострадянських держав. "У 2012 році ми плануємо інтегрувати нашу частину проекту з аналогічними сегментами європейського та інших континентів. Проект носить планетарний характер. Його організатори мають на меті створити постійно діючу систему, яка могла б дозволити вченим, незважаючи на змагальний характер проекту, активно, яскраво розкривати науковий потенціал, надаючи можливість ученим із різних країн знайомитися з роботами один одного", - пояснив він.

Керівник регіонального формату проекту МАНВО на пострадянському просторі Вікторія ПЛЕХАНОВА зазначила, що змагання наукових робіт і навчальних закладів здійснюється в інтерактивній формі. "Якість представлених наукових робіт оцінюється за 10-бальною шкалою як самими учасниками, так і експертами", - повідомила В.ПЛЕХАНОВА.

За підсумками проведення першості у науковій аналітиці переможцям вручаються дипломи, нагороди й грошові винагороди Міжнародної академії наук і вищої освіти.

Організатори проекту вручили свої нагороди авторам кращих наукових робіт - Сергію ЛАЗАРЕВУ, Тетяні САТАЄВІЙ, Володимиру ЧЕРНЯКУ і Володимиру БУГРОВУ.