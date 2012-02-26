Янукович: якщо не домовимося з Росією, братимемо газу ще менше
...у будь-якому разі виконується рішення РНБО
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і надалі скорочуватиме обсяги споживання газу, якщо не вдасться домовитись з Росією про нову ціну на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав учора під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.
Президент зауважив, що Україна вже почала скорочувати обсяги споживання газу, оскільки у неї не було коштів платити у повному обсязі, передбаченому контрактами.
«Ми не могли кожного місяця брати у борг чи переводити на збитки 500 млн. дол., чи перекладати їх на споживачів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він сподівається, що з Росією вдасться домовитись про нову ціну на газ. «І далі, якщо ми не домовимось, ми, безумовно, ми іншого шляху не бачимо, ми будемо вимушені йти й далі на скорочення», - сказав він.
Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в будь-якому випадку буде виконуватись рішення РНБО щодо енергозбереження та диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну.