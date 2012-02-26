Янукович: якщо не домовимося з Росією, братимемо газу ще менше

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і надалі скорочуватиме обсяги споживання газу, якщо не вдасться домовитись з Росією про нову ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав учора під час спілкування з письменником і публіцистом Віталієм КОРОТИЧЕМ в ефірі Першого національного телеканалу.

Президент зауважив, що Україна вже почала скорочувати обсяги споживання газу, оскільки у неї не було коштів платити у повному обсязі, передбаченому контрактами.

«Ми не могли кожного місяця брати у борг чи переводити на збитки 500 млн. дол., чи перекладати їх на споживачів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він сподівається, що з Росією вдасться домовитись про нову ціну на газ. «І далі, якщо ми не домовимось, ми, безумовно, ми іншого шляху не бачимо, ми будемо вимушені йти й далі на скорочення», - сказав він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в будь-якому випадку буде виконуватись рішення РНБО щодо енергозбереження та диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну.