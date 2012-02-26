За одну ніч у Києві зрубали близько сотні дерев

Прокуратурою Святошинського району Києва порушено кримінальну справу щодо службових осіб ПП «Енергоінкам Україна», з вини яких у ніч на 25 лютого було знесено зелені насадження у сквері імені Василя Стуса на перетині проспектів Академіка Паладіна та Перемоги, 138.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, цими діями було завдано збитків державі на суму 120 тис. грн.

На орендованій ПП «Енергоінкам Україна» ділянці площею 0,4 га без дозвільних документів було знесено 84 дерева.

Справу порушено за ч. 2 ст. 365-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).