Соціолог: росіяни не вірять у небезпеку "помаранчевої загрози"

Росіяни не вірять у небезпеку «помаранчевої загрози», про яку говорять прихильники кандидата в президенти Росії, прем'єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив генеральний директор Всеросійського центру вивчення громадської думки ("ВЦИОМ") Валерій ФЕДОРОВ, виступаючи на засіданні Народного клубу Загальноросійського народного фронту в Москві.

«Спроби говорити про помаранчеву загрозу не особливо досягають сердець і умів. Звичайно, у них є аудиторія, вона нікуди не поділася, але вона суттєво скоротилася порівняно з тим, що було кілька років тому», - сказав В.ФЕДОРОВ.

За його словами, в ході одного з останніх опитувань ВЦВГД з'ясував, що при відповіді на запитання, які з небезпек росіянам здаються найбільш реальними, лише 10% погодилися з тезою про те, що в «Росії пройде помаранчева революція», як це було в Україні, Грузії та Киргизії.

В.ФЕДОРОВ підкреслив, що на «антипомаранчевих» настроях неможливо виграти вибори в Росії, хоча вони й можуть використовуватися як «мобілізаційний» інструмент.

Крім того, експерт повідомив, що, за всіма опитуваннями, зовнішня політика завжди була найсильнішою стороною В.ПУТІНА, коли він обіймав посаду глави держави, набагато ефективнішою за розв'язання економічних, соціальних і національних питань.

«В.ПУТІН активно й результативно, успішно займався зовнішньою політикою, і все дійшло до того, що сьогодні зовнішня політика більшості росіян не дуже-то цікава. Сьогодні зовнішньополітичні теми є переважно цариною ЗМІ. Зовнішні загрози, можливо, об'єктивно, з точки зору експертів, політиків, і зростають, але, на думку людей, вони, навпаки, сьогодні знижуються», - сказав В.ФЕДОРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого московська поліція повідомила, що на антипомаранчевий мітинг на Уклінній горі зібралося майже 140 тис. прихильників В.ПУТІНА. 7 лютого партія влади «Єдина Росія», лідером якої є В.ПУТІН, поширила заяву, що в країні готується «помаранчевий» сценарій зміни влади.