Виховательку дитсадка звинуватили у цілеспрямованих ударах по ногах

Прокуратура Першотравневого району Чернівців порушила кримінальну справу щодо вихователя одного з дитсадків за фактом спричинення легкого тілесного ушкодження дитині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вихователь завдала п’ятирічному хлопчику «кілька цілеспрямованих ударів по ногах, спричинивши йому фізичний біль та легкі тілесні ушкодження».

Як повідомляє місцевий телеканал ТВА, у направленні, виданому бюро судмедекспертизи, виписана підозра на перелом лівої та правої ступні. Згодом рентген показав, що перелому кісток немає, лише гематоми.

Натомість у дитсадку переконують, що дитину додому батьки забрали «цілком здоровою», а начальник міського управління освіти Чернівців Василина МАЛИШЕВСЬКА заявила, що «на жаль, є питання щодо виховання дитини і щодо адекватності поведінки взагалі у сім’ї». Постраждалий хлопчик спершу жив в обласному Будинку дитини, а півтора роки тому його разом із молодою мамою взяла під свою опіку чернівецька родина.

Зі свого боку фахівці із Центру соціальних служб Чернівці місцевим ЗМІ заперечили версію, що дитину могли травмувати не у дитсадку, а вдома.