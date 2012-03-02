Парламенту пропонують запровадити поняття "кримінальний проступок"

Верховній Раді України пропонується запровадити інститут кримінальних проступків.

Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» зареєстрований народними депутатами Володимиром СТРЕТОВИЧЕМ (НУ-НС), Сергієм ГОЛОВАТИМ (Партія регіонів), Евеліною ШИШКІНОЮ (БЮТ-«Батьківщина») і Дмитром ПРИТИКОЮ (Партія регіонів) (№10126).

Передбачено, що кримінальні проступки стануть поряд зі злочинами різновидами кримінальних правопорушень, які каратимуться на підставі кримінального закону. У Кримінальному кодексі з’явиться 83 склади кримінальних проступків.

Передбачено, що кримінальним проступком є діяння, за яке передбачене покарання у виді громадських робіт, або інше, більш м’яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незакінчений кримінальний проступок (готування до кримінального проступку та замах на кримінальний проступок) не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Основним покаранням за вчинення кримінальних проступків є штраф. У разі неможливості сплати штрафу як покарання за вчинення кримінального проступку суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: 10 годин громадських робіт за один встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Передбачено, що набрання законної сили обвинувальним вироком щодо кримінального проступку не тягне за собою визнання засудженої особи такою, що має судимість. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні кримінального проступку, судом може бути застосоване основне покарання у виді штрафу.

Пропонується встановити, що вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом права тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, караються штрафом від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин.

Також передбачено, що дрібна крадіжка, шахрайство, привласнення чи розтрата чужого майна, шахрайство щодо чужого майна або права на майно, якщо вартість предмета кримінального проступку не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не поєднується з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, транспортний засіб, карається штрафом від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 30 до 60 годин.

Також передбачається встановити, що керування транспортним засобом, морським, річковим або малим судном особою, яка перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів карається штрафом від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 40 до 50 годин з позбавленням права керування транспортним засобом (судном) на строк від одного до двох років або без такого.

Пропонується встновити і відповідльність за дрібне хуліганство. Зокрема, брутальна лайка у громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок, карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин.

Крім того, передбачається, що неповага до суду, що виявилася у злісному ухиленні від з’явлення в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача, або у непідкоренні зазначених та інших осіб розпорядженню головуючого, або у порушенні присутніми особами порядку під час судового засідання, а так само вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, караються штрафом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 10 до 20 годин.