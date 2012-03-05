Активісток Femen можуть депортувати з Росії

Федеральна міграційна служба (ФМС) Росії готує матеріали про винесення постанови про небажаність перебування в РФ українок, які були затримані після акції на виборчій дільн6иці в Москві в неділю, повідомляє в понеділок прес-центр МВС Росії.

Інцидент стався на виборчій дільниці в будинку Російської академії наук, де голосував прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН. Три активістки українського руху Femen оголилися до пояса і почали скандувати антиурядові гасла.

Поліцейські склали на дівчат протоколи за статтею 20.1 Кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство), суд засудив їх до арешту від п`яти до 12 діб.

"На даний моме6нт ФМС Росії готує матеріали про винесення постанови про небажаність їхнього перебування в РФ. Прийняття такого рішення зобов`яже їх залишити нашу країну і може бути підставою для подальшої відмови у в`їзді на територію Росії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, троє активісток української організації Femen влаштували свою акцію на виборчій дільниці в будинку Російської академії наук на Ленінському проспекті в Москві, де до цього проголосував В.ПУТІН. Femen на їхній сторінці у «Живому Журналі» повідомили, що троє дівчат роздяглися до пояса і з вигуками побігли до урн для голосування. На тілах у них були написи, зокрема, «Краду за Путина», «Кремлевские крысы», «Вор 3», а самі вони скандували «Путин - вор!».

Активістки Femen отримали 12, 10 і 5 діб адміністративного арешту, за акцію на виборчій дільниці, де голосував кандидат на посаду Президента Росії Володимир ПУТІН. Про це УНІАН повідомили в посольстві України в Москві, зазначивши, що рішення буде оскаржене.