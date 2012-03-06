Нацбанк вважає перспективними валютні облігації

Національний банк України вважає валютні облігації внутрішньої державної позики надзвичайно перспективним інструментом для українського фінансового ринку.

Як повідомляє прес-служба НБУ, про це заявив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр ДУБИХВІСТ.

За його інформацією, на 1 лютого 2012 року валютні банківські вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) в Україні становили 18,8 млрд. дол., а обсяг готівкової валюти поза банками - ще більше.

Випуск валютних ОВДП, на думку О.ДУБИХВІСТА, дозволить залучити значні кошти в економіку України, зменшити вартість валютних запозичень, позитивно вплине на платіжний баланс і сприятиме розвитку фондового ринку України.

«Ці кошти (обсяги валюти у населення - УНІАН) повинні працювати на благо економіки України, і валютні ОВДП здатні залучити значну їх частину», - вважає О.ДУБИХВІСТ.

Він повідомив, що з початку 2012 року надходження від розміщення на первинних аукціонах ОВДП, номінованих в іноземній валюті, становили 279 млн. дол. На сьогодні купувати валютні ОВДП можуть як юридичні, так і фізичні особи.

«Зараз Національний банк України спостерігає значний інтерес з боку населення до цього інструменту, і веде діалог з Міністерством фінансів України з метою спрощення процедури інвестування у валютні ОВГЗ для фізичних осіб», - сказав О.ДУБИХВІСТ.

Також він зазначив, що з початку року середньозважена доходність валютних ОВГЗ становить 9,27% річних, що вище від дохідності валютних депозитів. Крім того, у разі потреби валютні ОВДП можуть виступати і як застава за кредитом. Крім цього, фізичні особи звільнені від сплати податку з відсотків, що нараховуються на валютні ОВГЗ, при цьому на весь випуск валютних ОВГЗ діє повна стовідсоткова державна гарантія.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого директор Департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина ПАХАЧУК повідомила про намір Мінфіну спростити процедури придбання населенням облігацій внутрішньої державної позики.

Зокрема, планувалося забезпечити можливість купівлі ОВГЗ громадянами через більшу кількість банків, а не лише через первинних ділерів Мінфіну.

Крім того, у планах Мінфіну також випуск валютних ОВГЗ номіналом 500 доларів на додаток до 1000-доларових, які продаються сьогодні. Термін обігу цих паперів планується від одного до трьох років.

Також є плани з випуску валютних ОВГЗ і в паперовому виді на пред'явника.